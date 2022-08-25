Şarkıcı Gülşen’e Ordu’dan tepki

Ordu’da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şarkıcı Gülşen’in imam hatip liseleri hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Şarkıcı Gülşen, sahneye çıktığı mekanda bir kişiden söz ederken “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Gülşen gözaltına alındı. Olayın sosyal medya ve kamuoyunda tepkilere yol açmasının ardından Ordu’da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Altınordu İmam Hatip Camii bahçesinde basın açıklamasında bulundu.

Topluluk adına konuşan Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, imam hatip okullarının bugünkü haliyle 71 yıl, isim ve içerik olarak ise 109 yıl öncesine dayandığını, milyonlarca öğrenciyi yetiştirdiğini söyledi. Murtazaoğlu, “Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

Murtazaoğlu ayrıca, şarkıcı Gülşen hakkında cumhuriyet savcılıklarına hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacaklarını ve şikayetçi olacaklarını sözlerine ekledi.