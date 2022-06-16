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Sağlıkçının yaralanmasına neden olan şahıs adlı kontrolle serbest bırakıldı

Ordu’da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede çıkan arbedede sağlık görevlisini başından yaraladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ORDU 16.06.2022, 19:45
Sağlıkçının yaralanmasına neden olan şahıs adlı kontrolle serbest bırakıldı

Ordu’da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede çıkan arbedede sağlık görevlisini başından yaraladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen ve motosikletiyle elektrik direğine çarpan Sezer A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste Sezer A.’nın, tedavisini yapan Acil Tıp Teknikeri Şahin Demirci ile tartışarak hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Bu arada çıkan arbedede Sezar A., hastanenin muayene odasındaki perdelerden birisini tuttu, bu sırada perde demiri Şahin Demirci’nin kafasına düştü. Yaralanan sağlık görevlisinin şikayeti üzerine Sezer A. gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan Şahin Demirci, hastaneden taburcu edildi. Demirci’ye 5 günlük iş göremez raporu verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer A. hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışına çıkış kararı verildi.

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