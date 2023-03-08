Sağlık çalışanlarından deprem bölgesine destek

Ordu’nun Ünye ilçesinde sağlık çalışanları tarafından deprem bölgeleri için oluşturulan yardım kamyonu, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yola çıktı.

Ünye Devlet Hastanesi sağlık çalışanları yiyecek, ısınma ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolilerini deprem bölgesine göndermeye devam ediyor. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen yardım kampanyasına hastane çalışanları duyarsız kalmayarak Ünye Ticaret ve Sanayi odasına teslim etti.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar yapılan nakdi bağıştan dolayı Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Ateş’i ziyaret ederek, “Ülkemizi derinden etkileyen depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ünye Devlet Hastanesi çalışanlarına deprem bölgesine yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşanan afet nedeniyle yardımlarının devam edeceğini söyleyen Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Ateş, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde sağlık çalışanları olarak depremin ilk gününden itibaren acil ihtiyaçları karşılamaya odaklandıklarını söyledi. Gıda, giyim ve hijyen malzemelerini afet bölgesine gönderdiklerini aktaran Ateş, “Bakanlığımız UMKE ve sağlık personelini deprem bölgesine görevlendirdi. Son olarak sağlık çalışanlarımız çeşitli kuruluşlara yaptıkları yardımın yanında nakdi yardımlarını da bölgeye çadır temini amacıyla Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’na teslim ettiler. Bölgenin yeniden kalkınması ve depremzedelerin yaralarını bir an önce sarabilmeleri amacıyla ilk günden itibaren başlatılan yardım seferberliğine sağlık çalışanları olarak desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.