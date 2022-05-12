Sağlık çalışanlarına tiyatro morali

Ordu Büyükşehir Belediyesi, fedakâr ve özverili çalışmalarıyla toplumun gönlünde taht kuran sağlık çalışanlarına yönelik güzel bir sürpriz hazırladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nun yetişkin oyunu “Kamyon”u sağlık çalışanları ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, sahnelenen oyun ile sağlık camiasına moral verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), yarım asrı aşkın süredir kentin kültür ve sanat hayatına ışık tutmaya, Ordulu sanatseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Oyunları ile her yaştan kesime hitap eden OBBKT, özel günlerde sergilediği oyunlarla da büyük beğeni topluyor.

‘Kamyon’ sağlık çalışanlarının beğenisini kazandı

Hayatın her döneminde olduğu gibi pandemi döneminde de fedakârca görev yapan sağlık çalışanları için program yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Baydur’un yazdığı Orkun Öngen’in yönettiği komedi oyunu “Kamyon” isimli yetişkin oyununu sağlık çalışanları için oynadı. Ahmet Rıfat Çol (Necati), Cemil Gündüz (Abuzer), Bülent Öztürk (Recep), Bülent Reisoğlu (Zülfü), Ömer Temiz (Zeynel) ve Emrullah Yazıcı (Şaban) gibi deneyimli isimlerin rol aldığı iki perdelik oyun, hem konusu hem de oyuncu performansları ile izleyicileri kendine hayran bıraktı. Zorlu hayat koşulları içinde yardıma muhtaç kalmış kendi çaresizlikleri ile baş etmeye çalışan köylü kesiminin yalın hikâyesini konu edinen “Kamyon” oyunu sağlık çalışanlarının da beğenisini kazandı.

Sağlık çalışanlarından Başkan Güler’e teşekkür

Gösterim sonrası sağlıkçıların adına bir konuşma yapan Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, çok eğlenceli bir akşam yaşadıklarını söyledi. Program dolayısıyla sağlık çalışanları adına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürleri ileten Timur, “Bugün burada çok güzel bir oyun izledik. Uzun zamandan bu yana pandemi ile mücadele ettik ve pandemi sonrası bu şekilde bir araya geldik. Bize bu fırsatı tanıyan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, ekibine ve tiyatroculara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oyundu. Çok güldük, çok eğlendik. Herkesin izlemesi gereken çok güzel bir oyun, herkese tavsiye ediyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var” dedi.

Oyun sonrasında ise Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu tarafından tiyatro oyuncularına çiçek takdimi yapıldı.