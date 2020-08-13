Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü
TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE, KARADENİZ BÖLGESİ’NE HER YIL AĞUSTOS AYINDA GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE YÖNELİK OLUŞTURULAN PROJE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DESTEKLERİYLE ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, Karadeniz Bölgesi’ne her yıl ağustos ayında gelen mevsimlik tarım işçilerine yönelik oluşturulan proje, Sağlık Bakanlığı’nın destekleriyle Ordu’nun Ünye ilçesinde hayata geçirildi.
Karadeniz Bölgesi’nin geçim kaynağının büyük bir bölümünü oluşturan fındığın her yıl ağustos ayında toplanması nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan proje dört kişilik bir ekibin çalışması sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Proje sayesinde ise her yıl bölgeye gelen yaklaşık 4 bin kişilik tarım işçilerini korona virüs salgınından korumak, sosyal alanlarının iyileştirilmesi ve fındık üretimin azalmamasının sağlanması hedefleniyor.
“Bu projeyle tarım işçilerinin sahadaki sıkıntıları takip ediliyor”
Kovid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek her hangi bir hastalığında önüne geçilmesinin planladığını ifade eden Ünye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sinan Dinçer Ayyıldız, "12 Ağustos tarihi itibarıyla İlçe Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney tarafından da onaylanan bu proje, mevsimsel tarım işçilerinin sahadaki olabilecek sıkıntılarını takip etmek için hayata geçirildi. Tabii, fındık ayının başlamasıyla beraber olası bir salgın durumunun kontrolü ve fındık potansiyelinin gelirlerinin düşmemesi adına bu proje hayata geçirilmiş oldu. Bu anlamda proje koordinatörü Emine Cengiz ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.
“Proje bölgede üretimin azalmamasını sağlıyor”
Projenin hayata geçirilmesinin ardından çalışan mevsimlik işçilerinin sosyal olanaklarının sağlandığını ve iyileşmelerinin devam ettiğini ifade eden Proje Koordinatörü Emine Cengiz, ”Biz bu projeyi düşündüğümüzde başta bölgemize gelen mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik proje olsun istedik. Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde hazırladığımız bu proje sayesinde sürdürülebilir fındık tarımını iyi hale getirmek ve pandemiden dolayı bulaşma durumunda kontrolleri sağlamak için ortak bir proje hazırladık. Projemiz içeriğinde mevsimlik tarım işçilerine hem sosyal sorumluluklarımızla beraber ayrımcılık, ücretler, zorla çalıştırılma ve yine bakanlığımız bünyesinde kanser taraması, çocuklarımız için aşı taraması, kadınlarımıza meme kanseri bilgilendirmeleri gibi birçok konuda bakanlığımızın desteği olacak. Tabi ailelerimize proje içeriğinde diş fırçası, diş macunu, tişört, çorap, maske, dezenfektanların yer aldığı hijyen paketini dağıtımı gerçekleştirdik. Bizler ekip olarak Trabzon’dan Ünye bölgesinde tarım işçilerinin durumu hakkında İlçe Sağlık Müdürümüz ile istişare ederek karşılıklı olarak yapılabilecekleri listeledik. Son olarak Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney ve İlçe Sağlık Müdürü Sinan Dinçer Ayyıldız’ın destekleriyle projemizi hayata geçirmiş olduk” diye konuştu.
Projeden, Ünye’de Aydıntepe, Düzsaylan, Gölceğiz, Günpınarı, Kaledibi, Taflancık, Tekkiraz, Yazkonağı Mahalleleri ile Çaybaşı ilçesinde 500 tarım işçisi ve 110 üretici faydalanıyor.
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