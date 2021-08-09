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Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor

Ordu’da sağanak yağışlar etkili olurken, fındık hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri tedirgin oluyor.

ORDU 09.08.2021, 11:56
Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor

Ordu’da sağanak yağışlar etkili olurken, fındık hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri tedirgin oluyor.

Bu yıl 7 Ağustos tarihinde resmi olarak hasadına başlanan fındık için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Fatsa ilçesine gelen fındık işçilerinin sağanak yağışlar nedeniyle tedirgin bekleyişi sürüyor.

Özellikle sabah saatlerinde etkili olan yağışlar bölgede etkisini sürdürürken, Fatsa-Kumru yolu Saraytepe Mahallesi’nde konaklayan fındık işçilerini Fatsa Kaymakamlığı yetkilileri sürekli olarak kontrol ederek güvenliklerini sağlıyor.
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