Rölyef kursunda eserler üç boyutlu hale getiriliyor

Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Ordu Halk Eğitim Merkezi koordinesinde vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi ve bazı sanat dallarında kendilerini geliştirerek meslek edinmeleri adına Ordu Kültür Sanat Merkezinde kurslar veriliyor. Bu kurslardan biri olan Rölyef Kursu vatandaşlar ve kursiyerler tarafından ilgi görüyor.

Kabartma sanatı olarak bilinen Rölyef kursunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri, manzara fotoğrafları, ünlü ressamların eserleri üç boyutlu hale getiriliyor. Bir dönemlik kurs sonrasında kursiyerler yaptıkları Rölyef tablolarını sergiliyor.

Kurs hakkında bilgi veren Kâğıt Rölyef Sanatı Öğretmeni Gülay Celep, tablo örneklerinin kâğıtlarını boyutlandırarak ve farklı işlemler uygulayarak yeni bir esere dönüştürdüklerini söyledi.

Gülay Celep, “Üç boyutlu yani gerçeğe yakın tablolar oluşturuyoruz. Resimler bazı boyutları arkada bırakıyoruz, bazılarını da öne çıkararaktan öndeki objeyi daha çok ön planda tutuyoruz arkadaki objeyi de arkada bırakarak üç boyut elde ediyoruz” dedi.

“Kurs 15 Temmuz’a kadar devam edecek”

Kursun 1 Aralık’ta başladığını ifade eden Celep, 15 Temmuz’a kadar kursun devam edeceğini ifade etti. Her sene kurs bitiminde sergi düzenlediklerine işaret eden Celep, vatandaşları Rölyef kursuna davet etti.

Kursiyerlerden Anaokulu Müdürü Hülya Şahin, kursa geçen sene katıldığını belirterek, “Resim öğretmeniyim ama üç boyut farklı bir şey elinize alıyorsunuz bu muhteşem bir duygu” dedi ve kursa gelerek stres attığını söyledi.

Seyhan Çelebi ise “Rölyefi hiç bilmezdim Kaplumbağa Terbiyecisi’ni yapmak için özellikle istek duydum. Burada kursun açıldığını öğrendiğimde de kursa geldim. Hocamızın yardımıyla üç boyutlu çok güzel inanılmaz eserler yaratıyoruz. Kes, boya, cımbızlama, kartonlama ve yapıştırma aşamasından oluşan bir şey. İlk zamanlar vakit geçirmek için düşündüğümüz kurs şimdi hobi haline geldi ve bizim için vazgeçilmez oldu. Aynı zamanda da boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Çelebi kendi sergisini de yapmak istediğini ifade etti ve evde boş zamanı olan kişilerin kursa gelerek meslek sahibi olabileceklerini dile getirdi.