Rektör Akdoğan: “Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alması gayret ediyoruz”

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, öğrencilerin en yi eğitimi almaları için gayret gösterdiklerini belirterek, “Üniversitemizi öğrenci merkezli, öğrenci odaklı bir yönetim anlayışıyla burada bulunan 17 bin öğrencinin manevi anlamda annesi babası olma duygusuyla yönetiyoruz” dedi.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi’nde bahar şenliği etkinliği gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterisi ile başlayan bahar şenliği etkinliği, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akrobasi gösterisi ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik gruplarının konserleri ile devam etti.

Bahar Şenliği’nde konuşma gerçekleştiren Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Rektör Akdoğan, “Sizler bizim canımız, sizler bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz. Ordu Üniversitesi ailesi olarak bin dolayında hocamız 700 dolayında idari personelimizle sizlerin burada en iyi şekilde eğitim görmeniz, en iyi şekilde barınmanız, mutlu olmanız için devletin ve milletin bizlere verdiği imkanları sizler için kullanama noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Değerli öğrenciler bütün her şey kaybolur ama eğitim daima insanı ileriye götürür. Dolayısıyla iyi yetişmiş, bilgili, donanımlı, ahlaklı gençlere ihtiyacımız var. Sizler bunu hak ediyorsunuz. Sizler bu ülkenin daha ileriye gidebilmesi için inşallah çok güzel işleri başaracaksınız. Üniversitemizi öğrenci merkezli, öğrenci odaklı bir yönetim anlayışıyla burada bulunan 17 bin öğrencinin manevi anlamda annesi babası olma duygusuyla yönetiyoruz. O yüzden sizlerin huzurlu, mutlu bir eğitim öğretim süreci yaşamanız için elimizden geleni dün yaptık yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Fakülte Dekanları, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, protokol üyeleri akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.