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Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Ordu Valiliği iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Şampiyonası, Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı.

ORDU 23.05.2022, 19:37
Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Ordu Valiliği iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Şampiyonası, Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı.

Altınordu Durugöl’de yapılan şampiyonanın startını Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile Ordu Valisi Vali Tuncay Sonel verdi. İki gün sürecek müsabakalara katılan gençlere başarı dileğinde bulundu.

Ordu’nun Karadeniz’in en güzel illerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Vali Tuncay Sonel, “Ordu’nun Dereleri Aksa Yukarı Aksa’ adlı türküsü var. Türkülere konu olmuş Ordu’nun güzelim derelerinde rafting yapalım istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkıları ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanımız ve ekibiyle sadece Ordu’da değil, ülkemizin her köşesinde rafting adına çok güzel faaliyetler yapılıyor” dedi.

“Ülkemizin her köşesinde kıymetli gençlerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’ya çok teşekkür ediyorum” diyen Vali Sonel,”Ordu’da istedik ki okul sporları yarışması yapalım. Öğrenme süreci ile başlayan faaliyetler, daha sonra Melet Irmağı’nda turizm amaçlı olarak devam edecektir” şeklinde konuştu ve sporun aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik demek olduğuna bir kez daha vurgu yaptı.

Türkiye Rafting Federasyonunca düzenlenen Okul Sporları Şampiyonası kapsamında Türkiye’nin değişik illerinden genç sporcuların Ordu’ya geldiğini belirten Vali Sonel, “Sporcularımız kendi illerine döndüğünde Ordu’muzu anlatacaklar. Burada bulundukları sürece bu manada raftingi önemsiyoruz. Yapılan çalışmalarda da Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı Başkanımızın çok büyük emekleri bulunuyor. Yapılan çalışmalar bunun göstergesi. Büyükşehir Belediyemizle birlikte güzel bir birlikteliğimiz var. Su sporlarında, raftingde biz de varız diyeceğiz” diye konuştu.

"Ordu’da rafting yapılabilir"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise konuşmasında, Ordu’nun Karadeniz’de çok iyi bir lokasyona sahip olduğunu kaydederek, ”İki şey çok kıymetli. Birincisi, okul sporlarında durgun sularda çocuklarımızı yetiştiriyoruz. İkincisi ise turizm amaçlı spor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile çok önemli bir proje. 600 milyar dolarlık dev spor turizm ekonomisi var. Ordu’muz havası, doğası, nehirleri ile çok önemli lokasyon. Karadeniz’in geçiş noktası” dedi.

Vali Tuncay Sonel’in, Türkiye Rafting Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu da hatırlatan Fikret Yardımcı, “Valimiz, Tunceli Valiliği döneminde Munzur’da muhteşem rafting heyecanı yaşatmıştı. Tunceli’deki bu altyapımızı çok yavaş yavaş bu hale getirmiştik. Şimdi aynı modeli Ordu’da yapmaya çalışıyoruz. Önce okul sporları, sonra Türkiye şampiyonası, belki Melet Irmağı’nda uluslararası organizasyonda sportif turizmde Ordu’da diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel’i, sporun ve sporcunun dostu olarak gördüğünü ve her organizasyonda her zaman federasyonun yanında olduğunu ifade eden Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, “Bu çok kıymetlidir. Talep varsa arz çok güzel oluşuyor. Türkiye’de raftinge baktığınız zaman Doğu ve Güneydoğu’da rafting sporu ile terörü yenme, batı bölgelerinde turizmde para kazanma, Orta ve Doğu Karadeniz’de önde gelen spor turizmidir. Ülkemizin değişik illerindeyiz. Sporda dostluk kardeşlik mantığını rafting sporuyla işleyebiliyoruz” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Vali Sonel, Tunceli ile hasret giderdi

Vali Tuncay Sonel, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Ordu Valiliği iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Şampiyonası, Gençler Grup Müsabakalarına katıldığı programda bir sürprizle karşılaştı. Tunceli Valiliği görevi sırasında vatandaşlarla kurduğu sıcak diyalogları unutmayan Tunceli’den gelen genç sporcular, “Valim sizleri çok özledik. Bizlere göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve desteği asla unutmadık. Unutmayacağız” diyerek, Vali Sonel’e sarılarak duygularını dile getirdiler. Genç sporcuların Vali Tuncay Sonel ile olan diyaloğunda duygusal anlar yaşandı.

Karşılaştığı sürpriz karşısında duygulanan Vali Sonel, genç sporcuları Ordu’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, gençler aracılığıyla Tunceli’ye selamlarını iletti.

İki gün sürecek müsabakalarda, 19 takım, 110 sporcu, 7 teknik ekip yer alıyor.

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