Rafadan Tayfa, Ordu’da çocuklarla buluştu

Ordu’nun Altınordu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Rafadan Tayfa kahramanları çocuklarla buluşturuldu.

Altınordu Belediyesi, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği etkinlik ile Türkiye’nin rekortmen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın kahramanlarını çocuklar ile buluşturdu. Hem konser hem de tiyatro tadında gerçekleşen "En Sevdiğim Rafadan" adlı müzikal şov iki seans olarak çocuklar ile buluştu. Programda çocuklar eğlenerek güzel vakit geçirdi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şimdiye kadar birçok kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tören, “Sizlerle birlikte birçok etkinlikte bir araya geldik, her biri bizim için çok anlamlıydı, çok değerliydi. Bugün yine siz sevgili çocuklarımızla bir arada olmaktan, kültürün sanatın şehri olmaktan ve çocuk dostu Altınordu, Ordu iddiamızı perçinlemekten duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocuklarımız gülerse Ordu güler, Ordu gülerse Türkiye güler, Türkiye gülerse dünya güler. Dolayısıyla hiçbir çocuğumuzun mahzun olmadığı, özellikle mazlum coğrafyalardaki çocuklarımızın da tebessüm ettiği geride kimsenin kalmadığı, mutlu huzurlu tüm dünya çocuklarının güldüğü bir dünyayı Allah’tan diliyorum” dedi.

Aileler ve çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ederek teşekkür ettiler.