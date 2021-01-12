Prof. Dr. Cemil Yapar, son yolculuğuna uğurlandı
Ordu’da, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Yapar için, Ordu Üniversitesi’nde helallik alındı, ardından toprağa verildi.
Ordu’da, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Yapar için, Ordu Üniversitesi’nde helallik alındı, ardından toprağa verildi.
Ordu’nun yetiştirdiği bilim insanlarından, Ordu Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Yapar (68) geçirdiği kalp krizi sonucu dün akşam saatlerinde vefat etti. Prof. Dr. Cemil Yapar için Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi binasının önünde cenaze töreni düzenlendi. Prof. Dr. Yapar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek helallik alındı, aile burada yapılan taziyeleri kabul etti.
Burada konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Prof. Dr. Cemil Yapar’ın, Ordu’nun yetiştirdiği değerli bilim insanlarından birisi olduğuna değinerek, vefatının kendilerini üzdüğünü ifade etti. Rektör Akdoğan, hayatını kaybeden Yapar’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.Edilen duaların ardından Yapar’ın cenazesi, Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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