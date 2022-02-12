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Perşembe’ye bisiklet yolu çalışmaları başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye’den sonra Perşembe ilçesine değer katacak bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu çalışmalarına başladı.

ORDU 12.02.2022, 12:59
Perşembe’ye bisiklet yolu çalışmaları başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye’den sonra Perşembe ilçesine değer katacak bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince Perşembe Limanı’ndan başlayarak şehir merkezi istikametindeki 2 km’lik alanı kapsayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan alanlarda zemin betonu döken ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Sağlıklı ve çevreci anlayışla planlanan ve Perşembe’yi daha yaşanabilir bir hale getirecek olan bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesinde bisiklet yolunun yanı sıra kum asfalt uygulaması, çöp kovaları, oturma bankları, yön ve işaret levhaları, aydınlatma direkleri ve bisiklet park elemanları yer alacak.

“Perşembe sahili güzelleşiyor”

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçeyi daha yaşanılabilir bir hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi ile gayret içerisinde çalıştıklarını söyledi. Bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesinin de ilçeye değer katacağını belirten Tondoğan şunları kaydetti:

“Perşembe Bisiklet Yolundaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yaz aylarında vatandaşlarımızın kullanımında olacak. Perşembe bir sahil kasabası, Perşembe’mizi gerçekten yaşanabilir bir hale getirmek için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gayret ve çaba içerisindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Perşembe’ye büyük destek ve katkıları var. Şu an yapımı devam eden bisiklet yolu projesi de onun sayesinde gerçekleşiyor. Burada doğayı koruyarak mevcut yapı üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Perşembe’mizin sahili daha güzelleşecek ve cazibesi artacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

“Perşembe, Karadeniz sahilinin yıldızı oluyor”

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar ise “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önderliğinde Perşembe ilçemiz en iyi hizmetleri almaya devam ediyor. Hoynat Adası, Yason, Aktaş Plajı, Vona Park, bisiklet yolu ve sahil çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı. Perşembe bisiklet yolu projesinde sadece bisiklet yolu yok. Yaya yolu var, aydınlatma var, park mobilyaları var. Sadece Perşembeliler değil, çevre il ve ilçelerden vatandaşların buraya gelerek dinlenebileceği zaman geçireceği bir alan ortaya çıkıyor. “Perşembe, Karadeniz sahilinin yıldızı oluyor. Bu bağlamda başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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