Perşembe’de asfalt çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Perşembe Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ordu’nun, ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesinde, belediye tarafından yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanında asfalt çalışmaları da devam ediyor. Son olarak, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi’nde Perşembe Belediyesi ekiplerince altyapısı ve dranaj çalışmaları tamamlanan yolda asfalt döküm çalışmaları başladı. Toplamda 8 kilometrelik uzunluğa sahip olacak olan yolun ilk etapta 5 kilometrelik kısmı bitirilerek, hizmete sunulacak.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, hem kırsalda de hem de şehir merkezinde, alt ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Selimiye Mahallesi’nde altyapısı ve dranaj çalışmaları tamamlanan yolda asfalt işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Tandoğan, “Hemşerilerimizin ulaşımını kolaylaştıracak çalışmamızın Selimiye Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza, Perşembe’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Toplam 8 kilometre yapacak olduğumuz yolun 5 kilometrelik kısmını bitirerek hizmete sunuyoruz. Bu çalışmalarda bizlerden şehri güzel Perşembe’den desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanım Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine, Perşembe Fen İşleri Müdürlüğü ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.