Perşembe Küçük Sanayi Sitesi yükseliyor

Ordu’nun Perşembe ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi inşaatının yüzde 80’i tamamlandı.

11 Ekim 2021 tarihinde temeli atılan ve hızla devam eden Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulunan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, son yapılan yatırımlarla Perşembe’nin çehresinin değişeceğini söyledi.

Seçim döneminde Perşembe ilçesine uzun yıllar eksikliği duyulan sanayi sitesi kazandıracağı sözünü veren Başkan Tandoğan, “Küçük Sanayi Sitemizin inşaatının bugün itibariyle yüzde seksenlik bölümünü tamamlamış bulunmaktayız. Büyük özveri ve gayretli çalışmanın eseri olan bu büyük eser Perşembemize ve bölgesine yıllarca hizmet edecek tüm donatı alanları düşünülmüş planlanmış olan Küçük Sanayi Sitemiz bölgemizin en hızlı şekilde inşaatı tamamlanmış sanayisi olma özelliğine sahip olacak” dedi.

Çalışmaların kesintiye uğramadan devam etmesinden dolayı büyük özveri ve gayret gösteren herkese teşekkür eden Başkan Tandoğan, “Dün Perşembemiz için hayal olanları, hayal olduğunu düşünenleri bugün itibariyle gerçekleştirenin bizler olduğunu bilmek, bizleri ziyadesi ise mutlu ediyor. Hangi sözü vermiş isek dünde bugünde arkasındayız” diye konuştu.