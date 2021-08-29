Perşembe iskelesi ışıl ışıl

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan iskele, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılarak modern hale getirildi.

Korkulukları olmadığı için uğrayanların güvenliğini tehdit eden Perşembe iskelesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile güvenli hale getirildi. Aydınlatma direkleri ve led ışıklarla da iskeleyi renklendirilen Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinin kent estetiğine yeni bir dokunuş yaptı. Özellikle yaz aylarında deniz seyri yapmak ve balık tutmak isteyenlerin tercih ettiği iskele büyük tehdit saçıyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla güvenli ve modern hale getirilen iskelede vatandaşlar artık doyumsuz deniz keyfinin tadını çıkarabilecekler.

Çalışmalar kapsamında iskele üzerinde 252 metrelik paslanmaz çelik korkuluk, elektrik hattı, alüminyum aydınlatma direkleri ve şerit led aydınlatması yapılarak şehrin güzelliğine güzellik katıldı.