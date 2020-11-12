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Perşembe ilçesine hastane müjdesi

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TANDOĞAN

ORDU 12.11.2020, 16:02
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Perşembe ilçesine hastane müjdesi

Ordu’nun Perşembe ilçesi hastanesine kavuşuyor.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, ilçede yıllardır çözüm bekleyen hastane probleminin yakın zamanda sona ereceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından Perşembe Entegre İlçe Hastanesi açılmasının yatırım programına alındığını belirten Başkan Tandoğan, “Sağlık Müdürlüğü ilçe hizmet binası entegre ilçe hastanesi olarak hizmete açılacak. Bununla ilgili kararname imzadan çıktı ve tarafımıza bildirildi. Çok şükür hastane sorunumuzu çözüme kavuşturuyoruz. Artık güzel ilçemizi 7/24 açık olan bir sağlık kuruluşu ile buluşturuyoruz” dedi.
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