Pazar yerlerinde Kovid-19 denetimleri arttırıldı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler arttırıldı.

Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, yurt geneli ve ilçe bazında uygulanan korona virüs önlemlerine ek olarak, pazar alanlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodunun uygulamasına sürdürüyor. Vatandaşları, korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçede bulunan tüm pazar yerlerinde denetim yapan Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafının ve pazar alanına giriş yapan herkesin HES kodlarını sorgulatarak, ateş ölçümlerini yapmayı sürdürüyor, kodu bulunmayan vatandaşların ise HES kodu almalarına yardımcı oluyor. Ekipler ayrıca, belirli aralıklarla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde anonslar yaparak, vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, pazar alanlarındaki denetimlerin sürdüğünü ifade ederek, “Ekipler, vatandaşların HES kodu sorgulamalarını tek tek yapıyor, ateşlerini ölçüyor. Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına belediyemiz tarafından koyulan dezenfektan aparatı da vatandaşlarımıza hijyen bakımından önlem almasına yardımcı oluyor. Hemşehrilerimizin pazar alışverişlerini daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamda yapmaları için çalışmalarımızı ve denetimlerimizi taviz vermeden sürdüreceğiz. Bu denetimlerimizi halkımızın sağlığı için yapıyoruz. Bugüne kadar kurallara gösterdikleri hassasiyet için hemşehrilerime teşekkür ediyor, aynı hassasiyetin devam etmesini bekliyoruz" dedi.