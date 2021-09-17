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Patozcuların son mesaileri sürüyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde potozcuların son fındık mesaileri sürüyor.

ORDU 17.09.2021, 17:41
Patozcuların son mesaileri sürüyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde potozcuların son fındık mesaileri sürüyor.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde biten fındık hasat sezonu sonrası üreticiler, fındıklarını patoz yardımıyla ayıklamaya devam ediyor. Sahil kesimlerinde biten mesai sonrası patoz sahipleri yüksek kesimli bölgelerdeki fındık üreticilerinin fındıklarını ayıklamaya devam ediyor. Patoz sahipleri ve üreticiler, artık sezonun sonuna geldiklerini belirterek, sonraki sezona hazırlanacaklarını belirtiyor.

Kumru ilçesinde fındık sezonunda patoz işi yapan Ömür Şenel, sezonda gece yarısına kadar çalıştıklarını belireterek, “Bu sezon bizim burada saatlik ücret 300 TL olarak belirlendi. Fındık zamanında gece yarılarına kadar çalışmaya devam ediyoruz ama artık son günlere yaklaştık. Bundan sonra makinelerimiz bakıma alçağız ve bir sonraki sezon için hazır olacağız” dedi.

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