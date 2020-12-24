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Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor
Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, ilçe genelindeki park bahçe ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.
ORDU 24.12.2020, 13:54
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Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, ilçe genelindeki park bahçe ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlendikleri, çocukların hoşça vakit geçirdikleri park ve yeşil alanları güzelleştirmeye devam ediyor. Şehir genelinde park ve yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme ve yenileme çalışmaları yapan ekipler, zarar gören çocuk oyun grupları ve kent mobilyalarının bakım onarımlarını da gerçekleştiriyor.Belediye ekipleri aynı zamanda, park ve yeşil alanlarda korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte işlemlerine de devam ediyor.
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