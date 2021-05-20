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Pandemi, Mayıs 7’si coşkusunu gölgede bıraktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bu yıl mayıs 7’si olarak kutlanan, 7 dalgadan atlayarak şifa bulan günde pandemi nedeniyle bu yıl sahiller boş kaldı.

ORDU 20.05.2021, 12:49
Pandemi, Mayıs 7’si coşkusunu gölgede bıraktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bu yıl mayıs 7’si olarak kutlanan, 7 dalgadan atlayarak şifa bulan günde pandemi nedeniyle bu yıl sahiller boş kaldı.

Önceki yıllarda sabahın erken saatlerinde sahile inen vatandaşlar, dalgaların üzerinden atlar, her yıl Mayıs ayının 20’sinde “Mayıs 7’si” olarak bilinen bu kutlamalara katılarak şifa bulmaya çalışırlardı. Bu yıl ise pandemi nedeniyle sahiller ıssız kaldı. Esnaflar, tezgahlarını kurmazken, vatandaşlar ise sahile inmeyince bu Mayıs 7’si buruk geçti.

Az sayıda vatandaşlar sahile indiklerini 7 dalgadan atlayarak şifa bulmak istediklerini ifade ettiler.
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