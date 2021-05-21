Özel çocuklarla doya doya etkinlik

Ordu’nun Ünye ilçesinde özel bir eğitim merkezinde bulunan 15 özel öğrenci için hazırlanan etkinlik sayesinde çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Kaledere Mahallesi’nde bulunan özel bir eğitim merkezinde 4 öğretmen tarafından hazırlanan kişisel bakımlar, oyun, yarışma ve dans gibi etkinlikler yapılarak çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlandı. Etkinlik öncesi kız öğrenciler kuaföre götürülerek saç, makyaj ve kişisel bakımlarının yapılmasının ardından, okulda pasta kesip her öğrenciye kitap, yapboz, oyun hamuru, toka gibi hediyeler verildi.

Pandemi nedeniyle etkinliklerinin geciktiğini ifade eden Özel Eğitim Müdürü Hanife Yılmaz, "Uzun zamandır pandemi dolayısı ile öğrencilerimizle birlikte etkinlikler yapamadık. Gerek 3 Aralık Engelliler Günü gerek ise 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olsun pandemiden dolayı hiçbir etkinlik yapmadık. Bu sebeple çocuklar için bu etkinliği düzenledik. Etkinlik sürecinde sosyal mesafeye dikkat etmek sebebi ile gün içinde okulda olan toplamda 15 öğrenciyi gruplara ayırarak etkinliği gerçekleştirdik” dedi.

Etkinlik öğretmeni Gülbeyaz Bayır ise, "Çocuklar pandemi sürecinde evde kaldıkları için çok bunalmışlardı. Bu etkinlik sayesinde olan enerjilerini atmalarını sağladık. İlk olarak kuaföre götürdük onlar için güzel bir değişiklik oldu ve çok mutlu oldular. Bu etkinlik çocuklara fiziksel ve psikolojik gelişimine katkı sağladı” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından özel öğrencilerin fiziksel gelişimi için öğretmenleri ile beraber çuval yarışı oynayarak dans ettiler.