OTSO’dan öğrencilere tablet

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), TOBB Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ve 81 ilde 30 bin öğrenciye klavyeli tablet dağıtılması projesi kapsamında aldığı tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

OTSO Başkanı Servet Şahin, TOBB öncülüğünde oda ve borsalar olarak 81 ilde 30 bin tablet dağıtılacağını belirtti. Bu kapsamda OTSO olarak aldıkları tabletleri Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini belirten Şahin, “Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye’nin geleceğine imza atacaklar” dedi.