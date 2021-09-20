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Otelini kız öğrencilere tahsis etti

Ordu’da iş adamı Ergin Karlıbel, hotelini Ordu Üniversitesine (ODÜ) eğitim-öğretim için gelen ancak henüz barınma sorunlarını çözemeyen kız öğrencilere tahsis etti.

ORDU 20.09.2021, 14:48
Otelini kız öğrencilere tahsis etti

Üzerinde bin 500 kişilik Lebibe-Ergin Karlıbel Kız Öğrenci Yurdu bulunan 35 milyon TL değerindeki 20 dönüm arsasını Ordu Üniversitesi öğrencilerine yurt yapılması için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağışlayan Karlıbel Bilgi Vakfı Başkanı Ergin Karlıbel, yurt, pansiyon ve ev sorununu çözemeyen öğrencilere sahibi olduğu hotelin tamamını kız öğrencilere açtı.

Ergin Karlıbel tarafından geçici olarak kız öğrencilerin barınması için Ordu Valiliğine tahsis ettiği İkizevler Hotel'e, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kız öğrenciler yerleştirilmeye başlandı.

65 ÖĞRENCİYE BURS VERİYOR

Karlıbel Ailesi, Ergin Karlıbel Vakfı aracılığıyla da 25 yıldır maddi durumu iyi olmayan 65 üniversite öğrencisine eğitim hayatları boyunca karşılıksız burs veriyor.

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