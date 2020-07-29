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OSKİ bayramda görev başında

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OSKİ), ABONELERİNİN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN KURBAN BAYRAMI TATİLİ BOYUNCA NÖBET SİSTEMİ İLE MESAİLERİNİN BAŞINDA OLACAK.

ORDU 29.07.2020, 18:54
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OSKİ bayramda görev başında

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), abonelerinin mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı tatili boyunca nöbet sistemi ile mesailerinin başında olacak.

OSKİ’ye bağlı 272 personel Kurban Bayramı tatili boyunca abonelere hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir sorun yaşayan abonelerimiz 185 ihbar hattına arayarak şikâyetlerini iletebilecek. İçme suyu ve kanalizasyon arızalarının onarımı için nöbetçi ekipler tatil boyunca görevlerinin başında olacak. Özellikle kırsal kesimlerde fındık hasat mevsiminden dolayı artan nüfus artışı ve içme suyu talebini karşılamak için tankerlerle su takviyesi yapan ekipler, yine bayram tatili boyunca hizmetini sürdürmeye devam edecek.

Vezneler bayramda açık

Kurban Bayramı tatilinde OSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bulunan vezneler abonelerine hizmet verecek. Su faturalarını yatırmak isteyen ya da ön ödemeli kartlı sayaçlarına su yükletmek isteyen aboneler işlemlerini rahatlıkla yapabilecekler. Arefe Günü 30 Temmuz Perşembe günü sabah 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kurban Bayramı sürecinde 31 Temmuz dâhil olmak üzere 1-2 ve 3 Ağustos günlerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında vezneler vatandaşlara hizmet verecek. Ayrıca mobil vezne aracı yine aynı tarihlerde vatandaşların hizmetinde olacak.

4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca OSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde vezneler nöbet sistemi ile hizmet verecek. Altınordu ilçesinde konum itibari ile şehir merkezinin orta noktasında yer alan ve her kesimin ulaşabileceği Altınordu Belediyesi hizmet binasının altında bulunan Yeni Mahalle Alparslan Türkeş Caddesi No:49’da, Fatsa ilçesinde Sakarya Mahallesi Sümer Sokak Yaşar İş Merkezi No:6/A‘da, Ünye ilçesinde Kaledere Mahallesi Aydınlar Sokak No 14/A’da bulunan şube müdürlüklerindeki merkez vezneler, sabah saat 10.00 ile akşam saat 16.00 saatleri arası açık olacak. Aboneler nakit veya kredi kartı ile fatura ödemesi ve EKS (elektronik kartlı sayaçlara kontör yükleme) işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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