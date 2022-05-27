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Ormanlık alanda bulunan 4 yavru karaca keçi sütü ile hayata tutundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde Asarkaya Kent Ormanı’nda yorgun halde bulunan 4 karaca yavrusu, kendileri için en ideal besin kaynağı olan keçi sütü ile hayata tutundu.

ORDU 27.05.2022, 17:02
Ormanlık alanda bulunan 4 yavru karaca keçi sütü ile hayata tutundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde Asarkaya Kent Ormanı’nda yorgun halde bulunan 4 karaca yavrusu, kendileri için en ideal besin kaynağı olan keçi sütü ile hayata tutundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtımını yaptığı Halep keçisi yetiştiricisi Cihangir Şimşek, keçilerini yorgun halde bulunan karacalar için sefer betti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Asarkaya Kent Ormanı’na getirilen keçiler ile karacaların emzirilmesi sağladı.

Emzirme işleminin ardından karacalar, Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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