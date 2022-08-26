Ordu’ya yeni kütüphane

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ilçesinde bulunan Ulu Cami’nin zemin katında hayata geçirdiği kütüphane projesi tamamlanarak kullanıma açıldı. Kitapların raflardaki yerini aldığı kütüphane, modern kullanım alanları ile çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerinde kullandığı çok yönlü bir yaşam alanı haline geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, “Kütüphaneler bilgi hazinesidir. Bu hazineleri daha da zenginleştireceğiz” sözlerinden hareketle çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, şehirde okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla kütüphane projelerini de bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Her kesime hitap ediyor

Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’nin zemin katını modern bir kütüphaneye dönüştürdü. Yapılan çalışmalarla 430 metrekare kapalı alan içerisinde grup çalışma alanı, tekli çalışma alanı, ofis, arşiv, danışma, kitaplıklar, klimalı ortam, internet imkânı ve WC bulunan modern bir kütüphane inşa edildi. Her kesime hitap edecek şekilde planlanan kütüphane de sosyal aktivite alanı olarak kafe, teras, masa tenisi alanı ve geniş bir bahçe de bulunuyor.

Her gün tıklım tıklım

20 bin kitap kapasitesine sahip olan ve kitapların raflardaki yerini almaya başladığı kütüphane, çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerinde kullanacağı çok yönlü bir yaşam alanına dönüştü. Kitap okumak ve ders çalışmak isteyenlerin uğrak noktası olan kütüphane, resmi açılışı yapılmamasına rağmen dolup taşıyor.

“Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz”

Günün büyük bir kısmını Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulu Cami Halk Kütüphanesinde geçiren gençlerde kütüphane hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Kütüphaneyi çok beğendiklerini söyleyen gençler modern mekânı, internet imkanları, sosyal alanları, çay ve çorba ikramları ile kütüphaneyi çok beğendiklerini belirterek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.