Ordu’ya yeni bir yaşam merkezi: Melet

Sivas topraklarından doğan Ordu’nun Altınordu ilçesinden Karadeniz’e dökülen Melet Irmağı’nın denize döküldüğü alan turistik cazibesi yüksek bir yaşam merkezi haline getiriliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Melet’te şehircilik açısından güzel bir eser ortaya çıkıyoruz. Burayı halkımıza açacağız. Melet iyi bir yerleşim ve yaşam merkezi olmuş olacak” dedi.

Yıllardır kaderine terk edilmiş olan Melet Irmağı, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla yeni bir destinasyon merkezi olarak Ordu’ya kazandırılıyor.

Melet’i Ordu’ya yakışır bir görünüme kavuşturmak adına yapılan proje ile bölgede değişim ve dönüşüm devam ediyor. Irmakta yapılan ıslah çalışmalarının yanında yürüyüş yolları, yeşil alanlar, parklar, teknelerin ve gemilerin yanaşabileceği yat limanı ve adacıklarla zenginleştirilen proje ile Melet, atıl görünümünden kurtularak dört dörtlük bir yaşam merkezi oluyor.

“Melet’e yat limanı yapılıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, inceleme sonrası yaptığı açıklamada peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra Melet’in Karadeniz’e dökülen kısmında yat limanı çalışmalarının yapılacağını belirtti. Tekne ve gemilerin ırmağa girebilmesi adına derinleştirme çalışmaları yapıldığını belirten Başkan Güler öncesinde teknelerin giremediği bölgelere artık teknelerin kolaylıkla girebildiğini söyledi.

Başkan Güler açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Şu an da hem Melet Irmağı’nın yatağını temizliyoruz hem de derinliğini artırarak buraya teknelerin girebileceği bir yer haline getiriyoruz. Daha önce tekne ile girilmeyen yerlere tekne ile gidebildik. Aynı zamanda Melet’te kuğuları gördük. Artık kuğular buraya yuva yapabiliyorlar. Daha sonrasında ırmağın ağız kısmında bulunan ve daha evvel çöp dökülen alanda inlemelerde bulunduk. Dalga ile patlayan yerler vardı, yine oraların temizlenmesi gerekiyor. Daha sağlıklı bir ortam için yılların çöpünü temizliyoruz. Melet’te şehircilik açısından güzel bir eser çıkıyor. Burayı halkımıza açacağız. Burası iyi bir yerleşim ve yaşam merkezi olmuş olacak. Melet Irmağı’nın denize dökülen kısmında da yat limanı çalışmalarımız var. Bu çalışma ile tekne ve gemilerin buraya yanaşmasını sağlayacağız. Kısacası burası tam bir çekim merkezi olacak.”

Yeni bir yaşam merkezi

Karadeniz sahil yolu ile çevre yoluna yapılan alternatif Melet Köprüsü arasında kalan 60 bin metrekare alanda uygulanan alanda 20 bin metrekare yürüyüş yolu, 2 bin metre bisiklet yolu, 3 bin 100 metrekare otopark, 1.000 metrekare çocuk oyun alanı, 1 adet çok amaçlı spor sahası, 4 adet dış mekan fitness alanı, 3 bin 600 metrekare meyve bahçesi, 75 adet kamelya, 50 adet pergola kent mobilyaları grubu, 1 adet yöresel kıl çadırı, 2 adet restoran (kafeterya), 2 adet mescit ve 4 adet WC bulunacak.