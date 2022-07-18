Ordu’ya son 24 saatte 260 kg yağmur düştü

Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar sonrası son 24 saatte metrekareye 260 kg yağmur düştü. 5 ilçede 242 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi. Fatsa ilçesinde 2 köprü hasar gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 298 iş makinesi ve 418 personelle heyelan yaşanan bölgelere müdahale etti. Arazideki hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Ordu’yu etkisi altına alan şiddetli yağışlar heyelanları da beraberinde getirdi. Dün akşamdan bu yana yaşanan yağışlara bağlı olarak, Fatsa, Gürgentepe, Perşembe, Çamaş ve Altınordu ilçelerinde heyelanlar oluştu.

Şiddetli yağışların başlamasının ardından 298 iş makinesi ve 418 personelle sahada olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, heyelan yaşanan 242 noktaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde yapılan koordineli çalışmalar sonrası, heyelan ve toprak kayması meydana gelen bölgelere hızlı bir şekilde müdahale edilerek, yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçildi.

Son yılların en şiddetli yağışları arasında

Kentte beş ilçeyi etkileyen şiddetli yağışlarla ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Dün akşam saatlerinden bu yana, özellikle Altınordu, Fatsa, Perşembe, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerimiz şiddetli yağışlara maruz kaldı. AFAD verilerine göre, son 24 saatte Fatsa ilçesinde metrekareye 260 kg, Perşembe ilçemize 230 kg, Altınordu ilçemize 93,6 kg, Çamaş ilçemize 38 kg Gürgentepe ilçemize ise 50 kg yağmur düştüğü bilgisi var. Lokal olarak yağan bu yağmurlar son yılların en şiddetli yağışlarından birisi olarak kayda geçti” dedi.

5 ilçede 242 noktada heyelan meydana geldi

İlçelerde meydana gelen heyelanlara değinen Başkan Güler, “Fatsa ilçemizde Ilıca ve Yalıköy mahallelerimizde 2 köprü kullanılamaz hale geldi. Fatsa ilçemizde 15 mahallede, Perşembe ilçemizde 16 mahallede, Gürgentepe ilçemizde 3 mahallede, Altınordu ilçemizde 1 mahallede, Çamaş ilçemizde ise 1 mahallede heyelan ve toprak kayması meydana geldi. Ekiplerimiz 298 iş makinesi ve 418 personelle dün akşamdan bu yana sahadalar” diye konuştu.

Heyelan olan bölgelerdeki müdahale ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Güler, vatandaşların meteorolojik verilere göre dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.