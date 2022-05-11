Ordu’ya şehit ateşi düştü

Ordu Valiliği, İstanbul’da şüpheli araç kovalarken tıra çarparak şehit olan Ordulu polis memuru Hüseyin Duman için başsağlığı mesajı yayınladı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı. Takip esnasında Fatih Bulvarı’nda Vedat G. idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savruldu. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ünyeli polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 24 yaşındaki Ünyeli Şehit Yunus Polisi Hüseyin Duman’ın yeni evli olduğu öğrenildi.

Acı haberi Ordu Valiliği duyurdu

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul-Sultanbeyli’de dur ihtarına uymayıp şüpheli kaçan aracın takibi sırasında kaza yaparak şehit olan Ordu-Ünyeli hemşehrimiz Kahraman Polisimiz Hüseyin Duman’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.