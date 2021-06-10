Ordu’ya DOKAP desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenecek 3 proje için protokol imza töreni düzenlendi.



Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve DOKAP yetkilileri katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “PROJELERİMİZ SES GETİRİYOR”



Projelerin imza töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “DOKAP bizler için çok önemli bir kurum. Biz burada bir havza yaklaşımı modeli uyguluyoruz. Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu sloganıyla yola çıktık. 3 adet projemizin sayılarını daha da artırmayı düşünüyoruz. Ordu’nun 6 bin kilometre kare kara alanı, 3 bin kilometre kare de denizi var. Fakat denizi hiç devreye sokmamışız. Şimdi denizlerden daha fazla yararlanmak için başlattığımız projeler ses getirmeye başladı” dedi.

“TARIM VE HAYVANCILIĞA CİDDİ DESTEKLER VERİYORUZ”

Tarım ve hayvancılık alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Güler, “Soya, siyez buğdayı, kışlık sebze ve meyve üretimlerini destekledik. Doku kültürü labaratuvarı oluşturduk. Bu labaratuvar tüm Karadeniz’e hizmet verecek. Biz klasik belediyecilik yapmıyoruz. Bu bağlamda da tarım ve hayvancılığa çok ciddi destekler sağlıyoruz. Çikolatayı kakaodan direkt üretmek istiyoruz. Bunu yaptığımızda Türkiye’de ikinci kuruluş olacağız. Fındıktan ülkemiz 2 milyar dolar kazanıyor. Çikolatayla birleştiğinde bu rakam 8 milyar dolara çıkıyor. Ayrıca fındıktan aktif karbon üretmeye başladık.

DOKAP BAŞKANI GÜLTEKİN: ORDU 11 İL ARASINDA İLK SIRADA

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise, Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa büyük destek verdiğini belirterek Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti. Gültekin konuşmasında, “Bugüne kadar sizlerin üretime dayalı yaptığınız önemli çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Bizler de DOKAP olarak sizlere destek vermek amacıyla onaylanan projelerle ilgili buradayız. Bizler Karadeniz’de toplamda 11 ille çalışıyoruz fakat, tarım hayvancılık ve üretimle ilgili en fazla sahada varlık gösteren Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum.

DOKAP TARAFINDAN 3 PROJEYE DESTEK VERİLDİ



İmzalanan protokolle, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Çikolata Park Kybele Cafe Makine ve Ekipman Alımı Projesi’ ‘Ordu İlinde Çiğ Süt Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi’ ve ‘Ordu İlinde Kanatlı Hayvanların İşleme ve Pazarlama Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi’ (Kaz Kesimhanesi Projesi) DOKAP tarafından desteklenecek.