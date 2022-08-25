Orduspor küllerinden yeniden doğacak

Ordu’nun efsane takımı Orduspor’a kayyum üyeleri atandı. Yeni kayyum yönetimi, takımın yeniden küllerinden doğmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Orduspor, Ordu 1. Amatör Ligi B Grubu’nda boy göstermiş, 2019-20 sezonunda eski futbolcusuna olan borcu nedeniyle FİFA tarafından Ordu 2. Amatör Kümeye düşürülmüştü. Daha sonrasında kulübün kapatılma kararı alınmıştı. Efsane takım Orduspor’da yeni kayyum yönetimi olarak Şahap Şahin, Hamdi Işık ve İzzet Ferit Şahin görev yapmaya başladı. Efsane Orduspor hakkında basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamada bulunan Hamdi Işık, takımın küllerinden yeniden doğarak canlanacağını belirtti.

Basın mensuplarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Kayyum Heyeti Başkanı Hamdi Işık, profesyonel bir ekip ile Orduspor’un yeniden ayağa kalkması için çabaladıklarını ifade etti. Işık, “İçlerinde bir profesörün de olduğu hukukçular ve profesyonel spor adamlarından oluşan bir ekip, Orduspor’un yeniden nasıl ayağa kalkabileceği ve yaşatılabileceği yönünde yaklaşık 1,5 yıl süren bir çalışma yürütmüşlerdir. Profesyonel ekipçe yürütülen bu çalışma sonucunda, Ordusporumuzun Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre 180 milyon TL olan borcu, 8,6 milyon TL’ye kadar indirilmiş ve borç bu rakamda sabitlenmiştir” dedi.

Hamdi Işık, Orduspor’un borçlarından arındırılarak yeniden tekrar sportif faaliyetlerine başlayabilmesi için de bağımsız ve tarafsız bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu yönetimin oluşturulabilmesi için de kulüp üyelerinden Ali Şahin’in başvurusu üzerine kayyum heyetinin değiştirilmesi talebiyle 2019 yılında Ordu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın sonuçlanması beklenmiştir. Bu dava, 1 Temmuz 2022 tarihinde sonuçlanmış ve Ordu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi şahsımı, Sahap Şahin’i ve İzzet Ferit Şahin ’i kayyum heyeti olarak görevlendirmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek ve 1. Lig’de ve Süper Lig’de yer alan takımların temsil edileceği Türk Futbol Tarihi Sergisi’ne Orduspor Kulübü olarak bizler de davet edildik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez düzenlenen böylesi anlamlı sergide Ordusporumuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

Işık son olarak, kulüp binasına kavuştuktan sonra idari yapılanmayı tamamlayacaklarını, teknik kadroyu oluşturacaklarını ve sonrasında da futbol takımını kurup, amatör kümeden mücadeleye başlayacaklarını sözlerine ekledi.