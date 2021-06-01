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Ordu’nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

ORDU 01.06.2021, 18:27
Ordu’nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ederken, kent merkezinde bu akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor. Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi’nde de sağanak yağış nedeniyle iki noktada su birikintileri oluştu. Bölgede, kanalizasyon taşmaları da görülürken, belediye ekipleri olaya müdahale ediyor.
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