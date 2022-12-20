Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ordu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentin sahil kesiminde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, yüksek rakımlı bölgeler ile yaylalarda kar yağışına dönüştü. Dün gece aralıklarla devam eden kar yapışı sonrası çevre beyaz örtü ile kaplanırken, görsel şölen oluştu, hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düştü.

Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Mesudiye, Çamaş, Kabadüz, Gölköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar cep telefonu kameraları ile bu manzarayı fotoğrafladı.

İstanbul’da özel bir hastaneden emekli olduktan sonra memleketi Çamaş’a dönen Mahmut Arslan, beklenen kar yağışının sonunda geldiğini söyledi. Mahmut Arslan, “Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Kar, ilçemize ve Kemalpaşa Mahallemize çok yakıştı. Kartpostallık güzel bir manzaraya uyandık bugün. Kış mevsimi tüm güzellikleriyle geldi. Dağların, fındık bahçelerinin seyrine beyaz örtüyle kaplandıktan sonra doyum olmuyor” dedi.

Öte yandan meteorolojiden yapılan uyarıda, “Bölgemiz soğuk ve yağışlı havanın etkine gireceği, sıcaklıkların 8-16 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği beklenmektedir. Yağışların, pazartesi sabah saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı, soğuk hava ile birlikte yağışların ilimizin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verilmişti.