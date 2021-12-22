Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar 30 cm

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, karla mücadele çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi süresince 423 iş makinesi ve 491 personel ile kar ile mücadele yapacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde, karla mücadele çalışmalarına başladı. Özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışları sonrası bazı ilçelerde kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Karla mücadele çalışmaları öncesi tüm planlamaları yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ordu’yu dört bölge olarak ele aldı. Karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla her bölgede sorumlu olan ekiplerin telefon numaraları, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve diğer kurumlarda da bulunacak.

491 personel, 423 iş makinesinin görev yapacağı kentte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler 7/24 göreve hazır olacak. Vatandaşlar, karla mücadele talepleri için 444 10 52 Çağrı Merkezimizi ve ALO 153’ü 7/24 arayabilecekler.

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren yüksek rakımlı ilçelerde başlayan kar yağışı sonrası kapalı mahalle ve grup yolu ise bulunmuyor.