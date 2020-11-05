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Ordu’nun yaylalarından kartpostallık görüntüler

ORDU’NUN YÜKSEK KESİMLİ YAYLALARINDA KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR.

ORDU 05.11.2020, 14:12
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Ordu’nun yaylalarından kartpostallık görüntüler

Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında kış mevsimi öncesinde renk cümbüşü yaşanıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran Ordu’nun yaylalarında, sonbahar mevsiminde ayrı bir güzellik yaşanıyor. Her mevsim kendisine hayran bırakan yaylalarda, yaz aylarında yemyeşil bitki örtüsü insanları cezbederken, sonbaharın gelişi ile birlikteyse sararan yapraklar ayrı bir güzellik katıyor. Yüksek rakımlı yaylalarda bulunan besiciler de kış aylarının yaklaşması ile yaylalarda son günlerini yaşarken, oluşan kartpostallık görüntüler insanlar tarafından fotoğraflanıyor.

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