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Ordu’nun yaylalarında kar

Ordu’nun Kumru ilçesinde bulunan Düzoba Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu.

ORDU 12.04.2021, 14:06
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Ordu’nun yaylalarında kar

Ordu’nun Kumru ilçesinde bulunan Düzoba Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu.

Ordu’nun yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylalarında hafta sonu etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü. Kumru ilçesi sınırları içerisinde bulunan bin 500 rakımlı Düzoba Yaylası’nda da 2 gün boyunca aralıklarla yağan kar yağışı sonrası, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışı sonrası yayla yollarında ve alanda iş makineler ile kar küreme çalışmaları yaparken, bahar aylarında yağan kar yağışını görenler ise o anları cep telefonları kamerası ile kaydetti.
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