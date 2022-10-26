Ordu’nun ilk seyir terası açılıyor

Ordu’nun Ulubey ilçesinde son yıllarda yapılan çalışmalar dikkat çekerken, ilçedeki turistik tesislerin sayısı da artıyor. İlçede başlatılan projelerin çalışmaları sürerken, bazı projeler ise tamamlanmış durumda. İlçede yapımı tamamlanmak üzere olan, Ordu’nun ilk seyir terası olma özelliğini taşıyan proje, ilçenin turizm potansiyelini arttıracak. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, 2019 yılında göreve geldikten sonra seçim beyannamesinde belirttikleri projelerin birçoğunu hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Seyir terası ve mesire alanı bir ay sonra hizmet verecek”

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, 20 dönümlük bir alanda, sosyal donatıların da bulunduğu ve Ordu’da ilk olma özelliğine sahip seyir terası projesinin bir ay içerisinde vatandaşları ağırlayacağını söyledi. Başkan Türkcan, “Seyir terası deyince sadece 30 metre yükseldiğinde, 35 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde bir teras değil. Vatandaşlarımız bunu sadece cam terastan ibaret zannediyorlar ama tamamen sosyal yaşantı alanlı, geldiklerinde vatandaşlarımızın mesire alanında, restoranımızda, özel odalarda iş görüşmelerini ve toplantılarını yapabilecekleri bir seyir terası. İsmini de Ulubey’in kurucusu Uluğ Bey’den alan, ön tarafında da kır düğünü yapılabilecek olan seyir terasımızın üst tarafında ise yaklaşık 20 dönümlük bir mesire alanı içerisinde hazır mutfağımız, çocuk oyun parkımız, kapalı kamelyalarımız, ormancı masalarımız, bisiklet ve yürüyüş yolumuz ile muhteşem bir doğa harikası ile sahile ve havalimanına en yakın seyir terası. Ben Ordulu ve Türkiye’nin her bir yanından gelecek vatandaşlarımızı yaklaşık bir ay sonra inşallah hizmete açacağımız seyir terasımıza davet ediyorum” dedi.