Ordu’nun en güzel balkonları

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘En Güzel Balkon Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldılar.

Çevre bilincini ve sevgisini artırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘En Güzel Balkon Yarışması’ sonuçları açıklandı.

Oluşturulan seçici kurul tarafından yapılan oylamada yarışmasının 1’incisi Fatsa ilçesinden Reyhan Mollaoğlu oldu. Yarışmada ikinciliği Altınordu ilçesinden Fatma Dolu, üçüncülüğü Osman Bilgin elde etti.

Dereceye giren yarışmacılardan 1’inciye bambu sallanan koltuk, 2’nciye bambu sehpa ve tabure, 3’üncüye ise nostaljik radyo ödülü verildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hedeflerinin güzel bir kent ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Güler, “Ordu’muz zaten güzel. Bu güzelliğe balkonlarımızı ve bahçelerimizde güzelleştirerek katkıda bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla güzel insanların güzelleşen dünyasında hep güzellikler hâkim olur. Bu aynı zamanda hayırlara vesile olur. Bu da güzel düşünmeye imkan sağlar. Zaten güzel düşüncede her şeyin başlangıcıdır. Bu güzel çalışmalar için hepinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.