Ordu’nun derelerine 50 bin adet alabalık bırakıldı

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü girişimleriyle “Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde dere kollarından 50 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde, Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nın çeşitli noktalarındaki dere kollarına ekipler tarafından 50 bin adet alabalık salımı yapıldı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalıkların tekrar çoğalması için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen bu çalışmanın, farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.