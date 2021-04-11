Ordu’nun bin 500 rakımlı yaylasında kar manzaraları

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeşilin her tonunu bünyesinde bulunan Ordu’nun yaylaları, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de eşsiz bir manzara sunan yaylalar, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Ordu’nun, en önemli turistlik merkezlerinden birisi olan ve menderesleriyle hayran bırakan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası da Nisan ayının ikinci haftasında kar yağışı ile birlikte eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Kar yağışının devam ettiği Ordu’nun yüksek kesimlerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, Perşembe Yaylası’nda ise kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylada çekilen fotoğraflar, doğa harikası olan güzelliği gözler önüne sererken, hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düştü.