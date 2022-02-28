Ordulular Vakfı basın mensupları ile buluştu

Ordulular vakfı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ordulular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Erdim, vakfın Ordu’da yapacağı yenilikler hakkında konuştu.

Konuşmaya başlamadan önce Ordulular Vakfı hakkında bilgi de veren Başkan Erdim, İstanbul’da bulunan sivil toplum temsilcileri ile alanında uzman kanaat önderlerinin katkı ve katılımlarıyla iki etaplı bir “Ordulu Çalıştayı” yapıldığını ve 250 kişilik “Ortak Akıl” çalışmasının sonunda öncelikli ve önemli görülen “toplumsal hedefleri” tespit ederek Ordu ve Ordulular için “yol haritası” olabilecek ana fikirler ve projelerin çıkarıldığını dile getirdi.

Amaçlarının Ordu’nun ve Orduluların “ortak akıl -ortak idare” harekete geçirmek olduğunu dile getiren Ordulular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Erdim, “Bu ortak aklın ve iradenin işaret ettiği ’toplumsal hedefleri’ belirtmek, Ordu’nun ve Orduluların tüm gücünü ve imkanını o hedefleri hayata geçirmek için organize etmek için çabalayacağız” dedi.

“Gerekçemiz kültür ve medeniyet değerlerimizin ön kabulüne göre; iki günümüzün bir yahut eşit olması aslında zarar ettiğimiz anlamına gelir” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Erdim, “hayatın tüm alanlarında ve konularında bugün dünden daha iyi olmamız gerekir ve Ordulular olarak her şeyin daha iyisini arayıp bulmak hem hakkımız hem de görevimizdir. O halde bize yakışanı yaparak haklarımızı kullanmamız görevlerimizi yerine getirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.