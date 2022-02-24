banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü
Burak Elmas, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı
Burak Elmas, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı

Ordulu motor tamircisi, bir çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan zirai tarım motorları tamircisi Muhammet Kocakoç, çocukluk yıllarında başladığı buluşlarını bırakmayarak kurduğu sistem sayesinde bir çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti.

ORDU 24.02.2022, 09:28
Ordulu motor tamircisi, bir çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan zirai tarım motorları tamircisi Muhammet Kocakoç, çocukluk yıllarında başladığı buluşlarını bırakmayarak kurduğu sistem sayesinde bir çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti.

İlçenin İlküvez Mahallesi’nde yaşayan 17 yıllık zirai motor tamircisi olarak çalışan 40 yaşındaki Muhammet Kocakoç, babasından öğrendiği buluşlarını geliştirerek iş yerine taşıdı. Yıllardır farklı buluşların peşini bırakmayan ve değişik sistemlerle evine ve iş yerinde katkı sağlayacak aletler üreten Kocakoç, son yaptığı sistemle bir çay bardağı benzinle 5 saat yanabilen gaz üretti. Kullanılmayan mutfak tüpleri, buzdolabı motoru, asitli su karışımıyla kurduğu sistemle elde ettiği gazı gören esnaf komşuları ise şimdiden kendileri için sipariş vermeye başladı.

“Ev tüpü, buzdolabı motoru, asitli su ve benzin kullanarak gaz üretti”

İş yerinde kurduğu sistemi çeşitli yöntemlerle denemesinin ardından, boş mutfak tüpleriyle yeniden sistemi kurarak gazı ürettiğini söyleyen 40 yaşındaki Muhammet Kocakoç, “Gece saat yarısı yattığım yerde ’Ben bu aleti nasıl yaparım?’ diyerek sabaha kadar düşünmeye başladım. Bildiğiniz gibi ev tüpü 250 lira oldu. Bunu birazda araştırmaya başladım. Dış ülkelerde bunu yapmaya çalışmışlar. İlk olarak 5 litrelik plastik bidonlardan yapmaya çalıştım, ancak plastik şişme ve patlama yaptığı için sonra vazgeçtim. Ardından bunu mutfak tüpleri gibi orijinal haliyle nasıl yaparım diye düşündüm. İki adet evimizde kullandığımız mutfak tüpünün boşlarını alarak bunu yapmaya başladım. Boş tüplerin içerisinde gaz 12 litre alırken, benzin ise 22 litre alıyor. Ardından bunu evimde kullandığım ev tüplerini hurdaya çıkardıktan sonra denemelerimle birlikte başararak bunu gaz galine getirdim. Yaptığım aletin hiçbir tehlikesi olmadığı gibi emniyet subaplı ve gaz kaçağı olması durumunda subap dediğim o sistem gazı kesiyor. Evimizde kullandığımız dörtlü ocaklarda çalışmasını denedim, ardından piknik tüpünün başlığıyla denedim ve başardım. Ve yan tarafımda diğer dükkanım olduğu için bu buluşumu iş yerimde kullanacağım” dedi.

“1 çay bardağı benzinle 5 saatlik gaz ürettim”

Kurduğu sistemle bir bardak benzini saatle ölçerek 5 saatlik gaz elde ettiğini söyleyen Muhammet Kocakoç, “Tabi bu gaza çevirme olayını ilk plastik bir bidonla yapmaya çalıştığım sırada bidon şişme yapmıştı. Daha sonra aldığım benzini bir çay bardağına koyarak ölçtüm ve 5 saat gaz halinde yanıyor. Bu olayı da saatimle birlikte zaman saydım. Tabi bu gazın çıkması sonrası çayımı demledim, beş saat tüpü yanık halde bıraktım. Yine bir bardak benzin alarak tekrar ölçtüğümde tam bir çay bardağı benzinle 5 saatlik gazı elde ettim. Tabi bunu mutfak tüpü üzerinden hesapladığımızda dolusu ise 6-7 ay kadar gidiyor. Ama bu sistemle birlikte hesapladığımızda tam bir sene kadar gidebiliyor. Buradaki sistemde benzin değil, benzinle özel yaptığım su ve asitli karışımla elde ettiğim buhar gaza dönüşerek ocağımı yakmaya başladım” şeklinde konuştu.

“Sistemimi öğrenen sipariş verdi”

Kurduğu sistemi öğrenen esnaf komşularının şimdiden sipariş verdiğini ifade eden Kocakoç, “Şimdiye kadar bu yaptığım sistemi öğrenen on kişi kadar arkadaşım aradı. Ve onlarda bize yap diyerek sipariş verdiler. Tabi çevremdekileri de kırmadan yapmak istiyorum ancak malzeme ve tedarik imkânı kısıtlı olduğu için yavaş yavaş yapmayı planlıyorum. Kurduğum sistemde kullandıklarım ise iki boş tüp, bir buzdolabı motoru. İçerisindekiler ise benzin, asitli su ve kendi buluşum olan bir sırrım var. Bunu söylemiyorum, çünkü herkes bunu yapmaya başlar. Yani kısacası gaz, benzin ve kendi buluşum olan hava karışımı gazlı sistemimi elde etmemi sağladı” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15