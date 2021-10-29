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Ordulu kız kardeşlerden omuz omuza mücadele

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kız kardeş, babalarının yıllardır işlettiği çay ocağının başına geçerek omuz omuza mücadele veriyor.

ORDU 29.10.2021, 16:32
Ordulu kız kardeşlerden omuz omuza mücadele

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kız kardeş, babalarının yıllardır işlettiği çay ocağının başına geçerek omuz omuza mücadele veriyor.

Ünye’nin Kaledere Mahallesi’nde yaşayan Nurcan ve Neslihan Altunbaş kardeşler, 3 yıl önce babalarının yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle baba mesleği olan çay ocağının başına geçti. Hiçbir sosyal hayatı olmayan ve babalarının da onları yıllardır sosyal hayata kazandırmak için mücadele verdiği kardeşler, şimdilerde ise şimdilerde ise çay ocağı işletiyor. Kızlarının sosyal hayata kazanmasını yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası gerçekleştiğini söyleyen baba Hasan Altunbaş ise biri üniversiteye hazırlanan ve diğeri ise liseye giden çocuklarıyla gurur duyuyor.

“Ben ve kardeşim sosyal değildik”

Çay ocağının başına geçmesi sonrası hayatının da değiştiğini söyleyen 21 yaşındaki Nurcan Altunbaş,” Babamın rahatsızlığından dolayı ilk olarak ben çay ocağının başına geçtim. Ben ve kardeşim dışarıda hiç sosyal değildik. Evden okula, okuldan ise eve giderdik. İlk bir sene boyunca ben çay dağıtımı yapıyordum. Ardından komple dükkânı ele aldım. Çay ocağını işletmeyi sadece erkeklere özgü sanıyorlar ancak bayanlarda bunu yapabiliyor. Bu durum karşısında esnaflarımızda memnun ve bizde esnaflarımızdan memnunuz. Zor denilen bir işi bayanlarda yapabilir ve bizlerde bunun artık farkındayız. İlk zamanlarda bizi görenler çok tuhaf bakmaya başladı ama daha sonra göz aşina olunca esnaflar bizim çayımızı içmeye başladı. Şu an üniversite sınavlarına hazırlanıyorum ve hayalim polis olmak. Bu işi sadece bir erkek yapamaz demiyorum artık, çünkü her kadında kafasına koyduğu mücadeleyi başarabilir” dedi.

“Biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok”

Bu mesleği kadınlarında başarabileceğini ifade eden 15 yaşındaki Neslihan Altunbaş, "Ablam babam hastalanması sonrası çay ocağının başına geçtikten sonra bende okul tatil zamanlarında geliyor ablama yardım ediyordum. İlk başta kız çocukları olarak nasıl yapacaksınız? Bu size göre değil diyerek bize tepki gösterenler oldu. Biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Sadece başarmak erkeklere özgü değil, inandığımızda bizlerde başarabiliriz” şeklinde konuştu.

“Çay ocağı sayesinde kızlarım sosyal hayata döndü”

Yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası kızlarının çay ocağının başına geçmesiyle sosyal hayata kazandığını ifade eden 48 yaşındaki baba Hasan Altunbaş ise, şu ifadelere yer verdi:

"Üç sene önce ben bir kalp rahatsızlığı geçirdim. Daha sonra ben iş yerimi kapatmayı düşündüm. Büyük kızımın okulda herhangi bir sosyal aktivitesi yoktu. Okul dışında ise evden dışarı çıkmazdı. Bende onları sosyal hayata kazandırmak ve toplum içerisinde olmalarını istiyordum. Zaten çay ocağımda bir ocakçı vardı. Kızım onun yanına gelip giderek her şeyi öğrendikten sonra yaklaşık 3 seneden itibaren çay ocağını kendisi yönetiyor. Bende kızımın bu sorumluluğunu gördükten sonra çay ocağının bütün sorumluluğunu kızım üstlendi. Küçük kızım ise okuldan çıkıp buraya gelmeye başladığında ablasına yardım etti. İlk zamanlar buradaki esnaflarda kız çocuğu başaramaz veya çay taşıyamaz gibi şaşkınlık içerisinde oldular. Zamanla ilk şaşkınlıklar sonrası bu seferde kızlarımın çay ocağını işletmesi veya çay taşıması çevredeki esnaflarında hoşuna gitmeye başladı.”

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