Ordulu kadın kursiyerler, depremzedeler için üretime geçti

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (ORMEK) bir araya gelen kadınlar, depremzedeler kışlık kıyafet üretimine başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Ordu’da da Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda eğitim alan giyim kursu kursiyerleri, depremzedeler için bir araya geldi. Kursa katılanların yanı sıra dışarıdan da gelen farklı yaşlarda çok sayıda kadın, kursta dikiş makinaları ile özellikle depremden etkilenenler için ağırlıklı olarak kışlık kıyafet dikmeye başladı.

Yaptıkları çalışmaları değerlendiren Ordulu kadınlar, depremzedelere kendi imkanları çerçevesinde yardım etmek amacıyla kışlık kıyafet diktiklerini belirtti. Tüm depremzedelerin acılarını paylaştıklarını aktaran kursiyerler, onların yaralarını sarmaya bir nebze de olsun katkıda bulunmak istediklerini belirttiler.

Depremzedeler için yün hırka, patik, atkı, bere gibi birçok kışlık kıyafet diktiklerini ve bu ürünleri depremzedelere göndereceklerini belirten kadın kursiyerler, kendilerine böyle bir imkan sunulduğu için yetkililere teşekkür etti.