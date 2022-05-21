Ordulu genç yazar çıkardığı ilk kitabıyla “Yeniden” dedi

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Rukiye Sena Kolcu, "Yeniden" ismini verdiği ilk kitabını çıkardı.

Ünye’nin en genç yazarlarından birisi olan 16 yaşındaki Rukiye Sena Kolcu, ilkokul yıllarında başladığı şiir ve anlatımlarını biriktirerek kitaba dönüştürdü. Yaşadıklarından kesitler, duygusallıklar ve birçok kendisiyle alakalı konuları biriktirerek kitaba döken genç yazar, "Yeniden" isimli kitabıyla okurlarıyla buluştu. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk imza gününe çıkan genç yazar, onlarca okuyucuyla bir araya geldi. Özellikle genç yaş grubuyla buluşarak kitaplarını anlatan Rukiye Sena Kolcu, şimdiden kaleme döktüğü ikinci kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.

“Her bitişin sonunda hep ‘Yeniden’ vardır”

Kitabının adının nereden geldiğini anlatan genç yazar Rukiye Sena Kolcu, “Kitabımda şiir ve deneme yazılarım bulunuyor. Her yaş grubunda daha çok duygusal anlamdaki insanlara hitap ediyor. Tamamen kendime ait duysal ağırlıklı şiirlere ve yazımlarıma yer verdim. Ben ilkokul döneminde yazmaya başladım. Hayatımızda hep bir şeyler bittiğinde yeniden dediğimiz için kitabımın adını ‘Yeniden’ koydum. Çünkü her bitişin mutlaka bir ‘Yeniden’ olanı vardır. Belli bir konu üzerinden gitmedim. Hep yaşantılarımız ve karakterlerimiz üzerinde yaşadığımız iç duygularımızı kitabımda yansıttım. Ailem hep yanında durdu. Çocukluk yıllarımdan itibaren yazdığımı herkes bildiği için bu günde kitapseverler ve kitabımı bilenler beni yalnız bırakmadı” dedi.

Geç yazarın imza günü ise 29 Mayıs’a kadar Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek.