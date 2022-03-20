Ordu’dan İdlib’e kardeş yardımı

Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen yardım kampanyasında toplanan bir tır dolusu un Suriye’nin İdlib şehrine gönderildi.

’Sen Açken Ben Uyuyamam’’ sloganıyla başlatılan yardım amacıyla din görevlileri ve hayırseverlerin desteği ile bir tır dolusu un hazırlandı. Hazırlanan yardım tırı düzenlenen dua töreniyle İdlib’e uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, “Ünye halkı ve cami görevlilerimiz olarak, insanlık dramı yaşanan İdlib’deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak ekmek yapılmak üzere bir tır un gönderdik. Yaptığımız her hayırlı işte bizlerden desteklerini esirgemeyen halkımıza, din görevlilerimize ve bağışçılara teşekkür ediyorum” dedi.