Ordu’dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Ordu’da başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ve Elazığ illerini etkileyen depremler sonrası bölgede genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Deprem bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra depremzedelerin barınma, gıda, sağlık, tuvalet gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, depremlerin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesinde yürütülen tüm bu çalışmalara en üst düzeyde destek verildiği belirtildi. Açıklamada, “Depremlerin ilk 10 gününde, Ordu’dan deprem bölgesine 594 iş makinesi ve araç, 2 bin 131 personel ile yiyecek, giyecek, yakacak ve benzeri yardımlardan oluşan 156 tır ve kamyon dolusu yardım malzemesi gönderildi. Deprem bölgesinden ayrılarak, başka illere giden depremzedelerden 3 bin 725 depremzede, Ordu’daki kamu misafirhaneleri, oteller ve evlerde misafir ediliyor. Deprem bölgesindeki depremzedelerimizin gündelik hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları barınma, giyecek, yiyecek, yakacak ve benzeri ihtiyaçların yanında kuru gıdaya da sürekli ihtiyaç duyulmakta. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kuru gıda için Valiliğimizce bir çalışma başlatıldı. Ordu’daki tüm kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve yardımsever Orduluların destek vermeleri bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Ordu Valiliği’nin kuru gıda yardımına destek vermek isteyen yardımsever vatandaşların kuru gıdayı kendileri temin ederek Ordu Valiliği’nin Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde temin ettiği depolara teslim edebilecekleri belirtildi. Ayrıca, Ordu Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ordu Kamu Hizmetlerini ve Sosyal Hayatı Destekleme Derneği’nin hesabına nakdi yardım yapılabileceği de ifade edildi.