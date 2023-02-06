Ordu’dan deprem bölgelerine destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Ordu’dan binlerce vatandaş yardım yapmak için sıraya girdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, destek ekiplerinin sabahın erken saatlerinde yola çıktığını belirterek, Ordu’da şuan için hasar olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili ilgilendiren depremde şu ana kadar 284 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 323 yaralının bulunduğunu, bin 710 binanın yıkıldığı açıklandı. 78 artçı depremin meydana geldiği bölgelerde devletim tüm kurumları çalışmalarını yürütüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı çağrı üzerine çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde belediye binasına yardımları getirmeye başladı. Getirilen yardımlar, paketlenerek, tırlar ile deprem noktalarına gönderilecek.

“Ülke olarak sınavdayız”

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Başkan Güler, “Ülke olarak hem sınavdayız, hem de çok önemli bir olayı hep beraber en az zararla atlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili tüm devlet ve sivil kurumlarımız önemli tedbirler aldı. Sabah ilk saatlerde bizim ilkyardım ve kurtarma ekibimiz yola çıktı, bununla birlikte 5 bin kişilik mobil mutfak tırımız yola çıktı. Tüm sivil toplum örgütleri hassasiyet göstererek, buraya yardımlarını iletmeye başladılar. Bizler de valiliğimiz ile birlikte koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında bundan sonraki çalışmalarda huzurevinde, tek elde toplansın istiyoruz ancak gelenleri de burada topluyoruz” dedi.

Toplanan yardımları buradan tırlar vasıtası ile göndereceğiz, yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diyen Güler, “Acil ihtiyaç olarak da battaniye, uyku tulumları, hijyen ürünleri gibi ürünler acil olarak lazım. Gelen tüm ürünleri burada ayarlayıp topluyoruz. Kan bağışı yapacak olanları da ayrıca il başkanlığımız dahil olmak üzere ilgili yerlerde bağışta bulunabilir. Allah beterinden saklasın, hepimizin yardımcısı olsun. Devletimiz şuanda milletimiz ile iç içe güçlü bir şekilde bu sınavı da inşallah atlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da şuan için kendilerine ulaşan herhangi bir hasarın olmadığını ancak sabahın erken saatlerinde Ordu’da da depremin hissedildiğini sözlerine ekledi.