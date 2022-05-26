Ordu’daki ‘Müsilaj Operasyonu’nda 9 şüpheli yakalandı

Ordu’da, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 16 ilde yürütülen ve ‘Müsilaj’ adı verilen operasyon çerçevesinde 9 şüpheli yakalandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan çalışma dahilinde 14 eylem gerçekleştirildiği tespit edilen suç örgütüne yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç Örgütüne Üye Olmak, Nitelikli Yağma, İşyeri Kurşunlama, Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Ateşli Silah Bulundurma ve Silahlı Tehdit suçlarından 11 şüpheliye yönelik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ’Müsilaj Operasyonu’ çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Operasyon dahilinde kimliği belirlenen şüphelilerin Ordu ve ilçelerinde adreslerine düzenlenen operasyonda 1’i kadın 9 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 adet tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve 24 adet değişik ebatlarda bıçak ve balta ele geçirildi.

Aynı operasyonda dosyada ismi bulunan B.Ö.’nün ise cezaevinde olduğu ve zanlının operasyona ilişkin ifadesinin alınacağı öğrenilirken, bir şüphelinin yakalanması yönelik çalışmalar ise sürüyor.