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Ordu’daki kick boks turnuvası sona erdi

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, Ordu’da düzenlenen ‘Kick Boks Türkiye Şampiyonası’ sona erdi. Vali Tuncay Sonel, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

ORDU 28.01.2022, 14:35
Ordu’daki kick boks turnuvası sona erdi

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, Ordu’da düzenlenen ‘Kick Boks Türkiye Şampiyonası’ sona erdi. Vali Tuncay Sonel, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve kick boksta yılın ilk yurt içi organizasyonu program sona erdi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen, 76 ilden 6 bine yakın sporcu, antrenör ve hakemin katıldığı, Recep Kara Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada Ordu Valisi Tuncay Sonel, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla Ordu’nun bir spor şehri haline geldiğini ifade etti. Vali Sonel, “Son bir haftadır Ordu ailesi olarak ülkemizin 81 ilinden gelen 6 bin sporcu, antrenör ve hakemlerimizi ağırladık. Şampiyona sorunsuz bir şekilde devam etti. Ordu ailesi olarak misafirperverliğimizi göstermeye çalıştık. Buradan beklenilen; turnuvaya katılan sporcuların güzel anılarla ayrılmaları ve gittikleri illerde Ordu’muzu anlatmalarıdır” dedi.

Vali Tuncay Sonel, benzer müsabakaların Ordu’da yapılmaya devam edeceğini belirterek, “Birkaç hafta sonra inşallah Görme Engelliler Federasyonumuzla görüştük, yine bir Türkiye Şampiyonası alacağız. Çünkü hakikaten Ordu’ya gelsinler, Ordu’muzun denizini, yaylalarını, şelalelerini, güzelliklerini görsünler, misafirperver insanlarını görsünler, yöresel lezzetlerini tatsınlar. Aynı zamanda bu tür müsabakalarla da birlik, beraberlik pekişsin ve nice şampiyonlar çıksın inşallah. Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda, şehit ve gazi aileleri adına Özel Harekat Teşkilatımız bünyesinde kurulan Gaziler Spor Kulübü de yerini aldı. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Hakikaten burada her yaştan çocuğumuzdan, gencimizden büyüklerine kadar, gazilerimize kadar Türkiye’nin her köşesinden misafirlerimiz geldi. Önemli olan bu şampiyonanın kazasız, belasız devam etmesiydi. Şimdi temennimiz işte burada yetişen çocuklarımız, gençlerimiz inşallah onları gelecekte şampiyonlar olarak görürüz ve İstiklal Marşımızı, rengini şehitlerimizin kanından alan kırmızı beyaz ay yıldızlı al bayrağımızı inşallah uluslararası müsabakalarda göndere çekerler” ifadelerine yer verdi.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 ayrı kategoride, 9 gün boyunca devam eden Kick Boks Türkiye Şampiyonası, düzenlenen madalya töreni ile sona erdi.

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